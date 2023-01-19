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17:10, 19 января 2023Мир

Иран отказался признавать Крым российским

Глава МИД Ирана: Тегеран не признает вхождение Крыма и четырех новых регионов в состав РФ

Фото: Алексей Павлишак / Reuters

Тегеран не признает вхождение Крыма и четырех новых регионов в состав России. Об отказе признать полуостров, а также ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области в составе РФ заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в эфире телеканала TRT World, передает ТАСС.

Министр подчеркнул, что иранская сторона признает территориальную целостность стран на основе международного права, несмотря на прекрасные отношения с Москвой. «Потому что мы настаиваем на своем последовательном принципе во внешней политике: когда мы говорим, что конфликт на Украине — это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип», — подчеркнул он.

Ранее Абдоллахиан заявил, что главной причиной конфликта на Украине являются действия НАТО и западных стран. Он назвал текущий конфликт сложной ситуацией. «Мы выступаем против войны и нацелены на политическое урегулирование», — заключил иранский министр.

Крым вошел в состав России после референдума, который состоялся 16 марта 2014-го. ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области включили в состав РФ 5 октября 2022-го, также после прошедших референдумов.

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Виктория Кондратьева
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