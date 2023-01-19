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14:22, 19 января 2023Мир

В Иране назвали главную причину конфликта на Украине

Глава МИД Ирана Абдоллахиан назвал действия Запада главной причиной конфликта на Украине

Фото: Iran's Foreign Ministry/ WANA / Reuters

Главной причиной конфликта на Украине являются действия НАТО и западных стран. Об этом заявил глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан, передает ТАСС.

«Война на Украине — это сложная ситуация. Некоторые аналитические центры на Западе считают, что война на Украине — это новое начало истории международных отношений. Что ж, позиция Исламской Республики Иран была ясна с самого начала этой войны и была подтверждена на самом высоком уровне. Мы выступаем против войны и нацелены на политическое урегулирование. Кроме того, мы считаем провокационные действия НАТО и некоторых западных стран главной причиной этой войны», — подчеркнул министр.

Ранее Абдоллахиан в разговоре с представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил, что желание Европейского союза (ЕС) признать Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) Ирана террористической организацией — это «выстрел Европы себе в ногу». Абдоллахиан отметил, что европейским странам стоит задуматься о последствиях своих решений и о решительном ответе Тегерана.

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Виктория Кондратьева
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