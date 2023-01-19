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09:12, 19 января 2023Силовые структуры

Киллер подъехал к магазину и застрелил вышедшего оттуда 32-летнего россиянина

В Иванове киллер на машине с подложными номерами подъехал к магазину и застрелил мужчину

Фото: Telegram-канал 112

В Иванове неизвестный застрелил 32-летнего местного жителя из пистолета Макарова. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Преступление было совершено на улице Кузнецова. Когда потерпевший выходил из магазина, к нему подъехал неизвестный на автомобиле с подложными номерами, открыл окно и несколько раз выстрелил. Россиянин скончался на месте.

Сейчас правоохранители выясняют, был ли погибший случайной жертвой или его кто-то заказал.

Ранее сообщалось, что Нижегородский суд дал 17 и 18 лет киллерам за убийство авторитета Шиндяпина в 2004 году.

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Елизавета Новикова
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