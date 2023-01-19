Место заказного убийства чиновника в Иваново попало на видео

СКР показал видео с места заказного убийства чиновника в Иваново, застреленного киллером

Следователи проводят осмотр места убийства 32-летнего мужчины в Иваново, которого подкараулил у магазина и застрелил киллер. Оперативное видео предоставили «Ленте.ру» в Следственном комитете России (СКР).

На кадрах виден сотрудник СКР, ищущий отпечатки на автомобиле.

С места происшествия изъяты три гильзы. Назначены судебно-медицинская, генетическая и баллистическая экспертизы. Следователи устанавливают предполагаемого убийцу. Погибший был чиновником департамента дорожного хозяйства, уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. Правоохранители выясняют, был ли он случайной жертвой или его кто-то заказал.

Ранее 19 января сообщалось, что в Иваново неизвестный застрелил 32-летнего местного жителя из пистолета Макарова. Преступление было совершено на улице Кузнецова. Когда потерпевший выходил из магазина, к нему подъехал неизвестный на автомобиле с подложными номерами, открыл окно и несколько раз выстрелил. Россиянин скончался на месте.