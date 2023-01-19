Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:05, 19 января 2023Силовые структуры

Установлена личность застрелившего российского чиновника киллера

Оперативники установили личность киллера, застрелившего чиновника в Иваново, его ищут
Начало событий в новости Место заказного убийства чиновника в Иваново попало на видео

Кадр: МВД РФ

В Иванове сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого убийцы, застрелившего мужчину вечером 18 января. Об этом сообщает IvanovoNews.

Оперативники опросили свидетелей убийства, произошедшего на улице Кузнецова, и выяснили, что киллер скрылся с места преступления на автомобиле. Им удалось установить номер и марку машины. В результате проведения оперативно-поискового плана «Перехват» по горячим следам полицейские задержали разыскиваемый автомобиль, в котором в качестве пассажира ехал преступник, сообщили изданию в пресс-службе УМВД России по Ивановской области. Водитель сообщил им информацию, благодаря которой полицейские установили личность подозреваемого в совершении убийства. Им оказался житель Иваново 1995 года рождения. В настоящее время силовики выясняют его местонахождение.

Ранее 19 января сообщалось, что 32-летний погибший работал чиновником в департаменте дорожного хозяйства. С места убийства изъяты три гильзы. Назначены судебно-медицинская, генетическая и баллистическая экспертизы.

Киллер подкараулил жертву у магазина и выстрелил несколько раз из пистолета Макарова, когда тот вышел на улицу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Кадыров попросил Володина отправить противников бороды в армии на передовую
Россиянин пообещал смягчить приговор за 1,5 миллиона рублей и сам получил срок
Одиннадцать человек попали в больницу после посещения российской закусочной
Рогов заявил об успехах армии России в Запорожье
Россиянам назвали вышедшие из моды короткие стрижки
Врач назвала пять основных причин постоянного озноба
«Горбатую гору» и «Назови меня своим именем» удалили из онлайн-кинотеатров
ЦБ объяснил декабрьское ослабление рубля
Мужчина погиб в попытках вытащить 10 собак из горящего дома
Роскомнадзор назвал критерии ЛГБТ-пропаганды в интернете
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.