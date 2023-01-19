Установлена личность застрелившего российского чиновника киллера

Оперативники установили личность киллера, застрелившего чиновника в Иваново, его ищут

Начало событий в новости Место заказного убийства чиновника в Иваново попало на видео

В Иванове сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого убийцы, застрелившего мужчину вечером 18 января. Об этом сообщает IvanovoNews.

Оперативники опросили свидетелей убийства, произошедшего на улице Кузнецова, и выяснили, что киллер скрылся с места преступления на автомобиле. Им удалось установить номер и марку машины. В результате проведения оперативно-поискового плана «Перехват» по горячим следам полицейские задержали разыскиваемый автомобиль, в котором в качестве пассажира ехал преступник, сообщили изданию в пресс-службе УМВД России по Ивановской области. Водитель сообщил им информацию, благодаря которой полицейские установили личность подозреваемого в совершении убийства. Им оказался житель Иваново 1995 года рождения. В настоящее время силовики выясняют его местонахождение.

Ранее 19 января сообщалось, что 32-летний погибший работал чиновником в департаменте дорожного хозяйства. С места убийства изъяты три гильзы. Назначены судебно-медицинская, генетическая и баллистическая экспертизы.

Киллер подкараулил жертву у магазина и выстрелил несколько раз из пистолета Макарова, когда тот вышел на улицу.