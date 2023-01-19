Джонсон призвал передать Украине замороженные деньги России

Sky News: Борис Джонсон призвал отдать замороженные деньги РФ на восстановление Украины

Замороженные на Западе деньги России необходимо передать на восстановление Украины. К этому призвал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его слова передает Sky News.

Политик высказался на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Он подчеркнул, что Москва должна выплатить Киеву репарации. Джонсон добавил, что поддержит новые законы об аресте российских активов и передаче их для финансирования восстановления Украины.

