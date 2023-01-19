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16:51, 19 января 2023Ценности

У мэра российского города заметили похожие на Rolex за 10 миллионов рублей часы

Журналисты заметили у мэра Канска Береснева похожие на Rolex за 10 миллионов золотые часы

Фото: Shutterstock

Журналисты заметили у мэра Канска Андрея Береснева часы, которые похожи на аналогичный аксессуар из ассортимента люксового бренда Rolex. Об этом сообщает местный портал «Запад 24».

На размещенных кадрах глава города запечатлен сидящим за столом в классическом костюме. При этом на его руке — золотые часы с белым циферблатом. По мнению авторов материала, российский депутат выбрал часы упомянутой марки модели Oyester, стоимость которых составляет почти 10 миллионов рублей.

Однако сам Береснев в разговоре с администраторами Telegram-канала «Подъем» опроверг опубликованную информацию и заявил, что на самом деле носит золотые часы другого ретейлера. Кроме того, по словам политического деятеля, они стоят дешевле указанной в статье цены.

В марте 2021 года российский депутат объявила о распродаже своей люксовой одежды на миллионы. Юлия Романчева, которая является депутатом городского Совета Уфы, решила распродать свои вещи, обувь и аксессуары различных известных марок, таких как Gucci, Versace, Dolce & Gabbana, Valentino и Burberry. Для этого она создала отдельную страницу в соцсети, на которой опубликовала снимки товаров.

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Карина Черных
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