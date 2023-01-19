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20:38, 19 января 2023Среда обитания

Россиянка лишилась квартиры в Москве после длительного отъезда

В квартире жительницы Москвы поселили других людей во время ее отъезда

Фото: Shutterstock

Жительница Москвы лишилась жилья в центре города после длительного отъезда. Россиянка три года провела на Кипре, а вернувшись домой, обнаружила, что в ее квартиру поселили других людей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Новые собственники заявили, что купили квартиру в конце 2022 года, узнав о продаже объекта на популярной площадке с объявлениями. По их словам, сделкой занималась якобы представительница хозяйки. Женщина показала покупателям все документы, включая справки об отсутствии задолженности и выписку об отсутствии зарегистрированных в квартире лиц.

Лишившаяся квартиры жительница столицы обратилась в правоохранительные органы. По информации телеканала, делом займется полиция.

Ранее в январе сообщалось, что многодетная мать из Карачаево-Черкесии лишилась средств на новое жилье из-за черных риелторов. Пострадавшая рассчитывала потратить маткапитал на покупку комнаты, однако риелтор, к которой она обратилась за помощью в поиске подходящего объекта, обналичила деньги и перестала выходить на связь с клиенткой.

Александра Качан
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