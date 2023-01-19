ВС России нанесли поражение подразделениям ВСУ на краснолиманском направлении

В Минобороны сообщили о поражении подразделений ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военнослужащие нанесли поражение подразделениям двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России 19 января.

По данным военного ведомства, были поражены подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады и 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка в Донецкой народной республике (ДНР) и в районе Нововодяного Луганской народной республики (ЛНР).

Также российские военные уничтожили украинский склад артиллерийских боеприпасов в районе села Невское в ЛНР. За сутки на этом направлении ВСУ потеряли свыше 60 военнослужащих убитыми и ранеными, 3 пикапа, гаубицу Д-20 и бронетранспортер.

18 января официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на краснолиманском направлении российские войска уничтожили несколько единиц вооружения, поставленного Украине Западом.