Спикер МО Конашенков заявил об уничтожении нескольких единиц западного вооружения Украины

Вооруженные силы России уничтожили несколько единиц вооружения, поставленного Украине Западом. Об этом заявил журналистам спикер Минобороны (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как сообщил Конашенков, российские войска уничтожили одну артиллерийскую систему М777 производства США и две радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы — AN/TPQ-50 и AN/TPQ-48.

Представитель оборонного ведомства уточнил, что РЛС были уничтожены на краснолиманском направлении спецоперации.

11 января президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что Варшава передаст Киеву новые танки Leopard. Впоследствии официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер подчеркнул, что Варшава с помощью политического давления намерена вынудить ЕС и НАТО присоединиться к поставкам танков Leopard для Вооруженных сил Украины.

В Кремле заявляли, что поставки Западом бронетехники и вооружения Украине никак не повиляют на ход специальной военной операции, а западные танки «будут гореть».