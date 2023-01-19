Россиянин пообещал смягчить приговор за 1,5 миллиона рублей и сам получил срок

Житель Крымска, пообещавший смягчить приговор мужчине за 1,5 миллиона рублей, получил срок

Житель Крымска Сергей Марков, пообещавший смягчить приговор россиянину за крупную сумму, получил срок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Его признали виновным в мошенничестве и приговорили к трем годам колонии. Во время заседания суда мужчина полностью признал вину.

По данным следствия, к Маркову обратилась незнакомая женщина — супруга осужденного. Она попросила помочь ей обжаловать приговор и смягчить наказание. Фигурант, не имея юридического образования и не собираясь выполнять обязательства, принял от россиянки полтора миллиона рублей — их она перевела ему на карту.

Также Марков взял в долг у знакомого 1,4 миллиона рублей, зная, что не сможет их вернуть.

Ранее сообщалось, что в Волгограде 29-летний россиянин поджег знакомого из-за нежелания возвращать долг.