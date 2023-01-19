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17:59, 19 января 2023Силовые структуры

Россиянин пообещал смягчить приговор за 1,5 миллиона рублей и сам получил срок

Житель Крымска, пообещавший смягчить приговор мужчине за 1,5 миллиона рублей, получил срок

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Житель Крымска Сергей Марков, пообещавший смягчить приговор россиянину за крупную сумму, получил срок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Его признали виновным в мошенничестве и приговорили к трем годам колонии. Во время заседания суда мужчина полностью признал вину.

По данным следствия, к Маркову обратилась незнакомая женщина — супруга осужденного. Она попросила помочь ей обжаловать приговор и смягчить наказание. Фигурант, не имея юридического образования и не собираясь выполнять обязательства, принял от россиянки полтора миллиона рублей — их она перевела ему на карту.

Также Марков взял в долг у знакомого 1,4 миллиона рублей, зная, что не сможет их вернуть.

Ранее сообщалось, что в Волгограде 29-летний россиянин поджег знакомого из-за нежелания возвращать долг.

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Елизавета Новикова
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