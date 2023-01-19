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11:07, 19 января 2023Силовые структуры

Раскрыты детали дела бывшего замглавы Верховного суда Мордовии

«Ъ»: замглавы Верховного суда Мордовии предупредил о прослушке ректора РЭУ имени Плеханова

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Раскрыты детали уголовного дела бывшего заместителя председателя Верховного суда Мордовии Алексея Лукшина, обвиняемого Следственным комитетом России (СКР) в воспрепятствовании расследованию и правосудию. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как считает следствие, судья предупредил знакомых в планируемых в отношении них следственных действиях. По данным СКР, в 2020 году МВД обратилось в Верховный суд Мордовии за санкцией на прослушку уроженцев республики Виктора Гришина, занимавшего пост ректора Российского экономического университета имени Плеханова, и его сына Алексея, который являлся проректором МГУ и совладельцем крупнейшей в Мордовии строительной компании «СДС-Управление строительства». В ее преднамеренном банкротстве и выводе средств за границу их подозревали полицейские.

Позже в ходе следствия в МВД узнали, что Гришиных предупредил Лукшин после того, как возглавляемый им суд вынес решение об их прослушке.

Второй эпизод, инкриминируемый судье, также связан с воспрепятствованием правосудию. Лукшин, по данным СКР, попросил знакомого помочь родственнику-бизнесмену с получением госконтрактов и в качестве ответной услуги повлиял на исход уголовного дела о смертельном ДТП, которое слушалось в Зубово-Полянском райсуде Мордовии. Его фигурантом был родственник того знакомого. Он отделался мягким наказанием. По этому эпизоду вместе с Лукшиным обвиняется бывший председатель Зубово-Полянского суда Валерий Шиндин.

Оба признали вину, благодаря чему Басманный суд Москвы оставил их на свободе, запретив лишь контактировать с внешним миром.

Высшая квалификационная коллегия судей России прекратила полномочия Лукшина и Шиндина и дала согласие председателю СКР Александру Бастрыкину на их уголовное преследование.

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Любовь Ширижик
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