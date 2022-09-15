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Бастрыкин потребовал завести дела на двух судей за воспрепятствование правосудию

СКР подозревает двух высокопоставленных судей из Мордовии в воспрепятствовании правосудию

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Двое бывших высокопоставленных судей из Мордовии подозреваются в воспрепятствовании правосудию. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Бывший заместитель председателя Верховного суда Мордовии Алексей Лукшин, предположительно, разгласил секретные сведения. В 2021 году он ушел в отставку.

Лукшин 15 лет прослужил в прокуратуре, после чего в 2000 году был назначен на должность судьи Рузаевского районного суда. С 2003 года он уже работал судьей Верховного суда Мордовии. В 2010 году Лукшину присвоили почетное звание «Заслуженный юрист Мордовии», а через четыре года его признали лучшим судьей республиканского суда.

В совершении аналогичного преступления подозревается Валерий Шиндин, председатель Зубово-Полянского районного суда Мордовии, к территории которого относятся 14 исправительных колоний республики. Именно тут отмечается наибольшая в России нагрузка по делам, связанным с правами заключенных.

Шиндин много лет прослужил в прокуратуре, после чего в 2013 году возглавил Зубово-Полянский суд. В 2021 году он был отмечен как лучший судья Мордовии. С чем связаны подозрения в его адрес, не раскрывается.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей с ходатайством о привлечении мордовских судей к уголовной ответственности.

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Любовь Ширижик
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