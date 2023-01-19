Экоактивистка разрисовала картину художника МакКаббина в Австралии

Экоактивистка разрисовала картину «Не повезло» художника Фредерика МакКаббина в Австралии

Экоактивистка разрисовала картину «Не повезло» художника Фредерика МакКаббина в художественной галерее, расположенной в Западной Австралии. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, 37-летняя экозащитница баллончиком с желтой краской нанесла на работу логотип нефтегазовой компании Woodside. Двое других протестующих разместили флаг аборигенов на полу галереи, а третья экоактивистка приклеила руку к стене заведения.

Сообщается, что таким способом экозащитники выступили против добычи газа на полуострове Бурруп. По их словам, местные организации наносят непоправимый ущерб наскальным рисункам коренных народов.

Известно, что сама картина МакКаббина не пострадала, так как находилась под защитным стеклом.

Ранее активисты экологического движения Letzte Generation («Последнее поколение») облили нефтью картину «Смерть и жизнь» австрийского художника Густава Климта в Музее Леопольда в Вене. Момент акции был запечатлен на видео.

