В Иркутске отменили концерт Валерия Меладзе

Концерт певца Валерия Меладзе, который должен был состояться в Иркутске, отменили

Концерт российского певца Валерия Меладзе, который должен был состояться в Иркутске в рамках тура артиста по Сибири, отменили. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал представитель организации «Городские зрелищные кассы».

Выступление артиста было запланировано на 4 мая в городском Дворце спорта «Труд» в рамках концертного тура Меладзе по Сибири. Певец собирался выйти на сцены Новосибирска, Барнаула, Красноярска и Иркутска.

О причинах отмены выступления исполнителя не сообщается. «Билеты можно сдать, написав заявление и отправив нам электронно. Концерта не будет. Он отменен. О причинах организатор не информировал», — заявили в организации. По данным издания, продажа билетов на сайте была прекращена ранее.

В начале января в сети появилось видео, на котором Меладзе, выступая на корпоративе, продолжил фразу «Слава Украине» в беседе с фанатом. Артист, убрав от лица микрофон, ответил поклоннику короткой фразой. «Героям... О, красавчик! Обожаю тебя», — отреагировал на это фанат.