Минстрой России предложил создать единую форму платежного документа за ЖКУ

Минстрой России предложил создать единую эталонную форму платежного документа за ЖКУ

Минстрой России выступил с инициативой о создании единой эталонной формы платежного документа за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и надлежащих способов его доставки. Об этом «Ленте.ру» заявил источник в ведомстве.

В Минстрое обсуждают возможность перехода к электронным платежным документам на оплату ЖКУ, чтобы повысить качество и доступность для россиян и организаций информации о жилищно-коммунальном хозяйстве, в том числе о начислениях и платежах потребителей за жилищно-коммунальные услуги.

Также платежный документ может снизить расходы организаций жилищно-коммунального комплекса по оплате услуг печати и доставки бумажных платежных документов.

Как считает руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое России Ирина Булгакова, создание единого платежного документа не требует больших затрат, поскольку сегодня технологии находятся на уровне, когда обмен данными не требует значительных усилий.

«На мой взгляд, улучшится собираемость — не будет теряться никакая платежка. Когда их много — человек может и потерять случайно», — сказала она. Кроме того, Булгакова считает необходимым предусмотреть возможность не платить за часть услуг в случае, если плательщик не согласен или допущена ошибка. «Бывают ошибки серьезные — запятую не туда поставили, и надо платить десятки тысяч рублей, которых у человека может и не быть. Сегодняшние технологии позволяют сделать таким образом, чтобы QR-кодов было несколько на одном платежном документе», — добавила эксперт.

Сейчас ведомство ведет работу по реализации ряда первоочередных мероприятий, одним из которых является внесение в законодательство страны изменений, предусматривающих переход к электронным платежным документам на оплату ЖКУ.

Глава государственного казенного учреждения Ставропольского края «Региональный информационно-аналитический центр» Сергей Рудометкин считает правильным, что Минстрой сейчас пытается решить проблему именно с помощью изменения законодательства. Однако этот вопрос требует детальной проработки, поскольку есть определенные нюансы, которые необходимо обязательно предусмотреть.

Рудометкин напомнил, что нельзя забывать и про россиян, которые по определенным причинам не используют приложения и электронные сервисы. Таких граждан необходимо мотивировать использовать электронные сервисы, в том числе финансово. Кроме того, нужно интегрировать региональные расчетные центры с федеральным, например, по аналогии с центрами «Мои документы», объясняет эксперт.

«Доставка бумажного платежного документа — дорогостоящее мероприятие, зависящее в том числе от таких факторов, как удаленность населенного пункта, его численности и так далее», — напомнил Рудометкин.