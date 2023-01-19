Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:00, 19 января 2023Россия

На МКАД водитель грузовика протаранил две машины и погиб

На 2-ом километре МКАД водитель грузовика протаранил два автомобиля и погиб
СюжетАвария на Каширском шоссе

На втором километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошло массовое смертельное ДТП. Его кадры публикует столичный дептранс в Telegram-канале.

На опубликованной видеозаписи видно, как грузовой автомобиль на большой скорости протаранил две машины, которые ехали по дороге. Одно из транспортных средств они прижал к краю проезжей части. После столкновения с легковушками грузовой автомобиль долго качался из стороны в сторону и казалось, что он перевернется.

Как уточняется в Telegram-канале столичной прокуратуры, погиб 33-летний водитель грузовика. Автомобили, которые оказались повреждены, — такси Kia и Volvo. После аварии движение на участке дороге близ ДТП оказалось затруднено.

После ДТП прокуратура Восточного административного округа занялась установлением причин аварии. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД, предварительной причиной ДТП стало несоблюдение рядности движения водителем грузового автомобиля.

Ранее авария с участием трех автомобилей произошла на внутренней стороне 25-го километра автодороги в районе Каширского шоссе. Погиб один человек.

Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Стало известно об уничтожении входившей в Херсон бригады ВСУ
Названы города России с наибольшим объемом предложения редеющего вида квартир
Россию отказались звать на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Цена одного из самых дорогих препаратов от ВИЧ резко снизилась
Врач предупредил о связанной с будильником неочевидной вредной привычке
США проследили за российским кораблем-разведчиком у берегов Гавайев
В ЛНР обнаружили схрон со взрывчаткой
Игрок НХЛ назвал отличие американского хоккея от российского
В Финляндии начали подготовку к биологической и ядерной катастрофе
Раскрыты шансы выжить на российскую пенсию в Турции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.