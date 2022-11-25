Смертельное массовое ДТП на МКАД попало на видео

Дептранс показал видео ДТП с одним погибшим на МКАД

Смертельное массовое ДТП на Московской кольцевой автодороге (МКАД) попало на видео. Запись случившегося 25 ноября публикует столичный Дептранс.

Авария с участием трех автомобилей произошла на внутренней стороне 25-го километра автодороги в районе Каширского шоссе. На записи видно, как легковой автомобиль врезается в другую машину, его детали отлетают на проезжую часть.

По данным источника РЕН ТВ, в ДТП погиб один человек. Обстоятельства произошедшего и данные о пострадавших уточняются, на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае два человека погиблив машине под колесами грузовика.