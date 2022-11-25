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09:58, 25 ноября 2022Россия

Двое россиян погибли в раздавленной грузовиком машине

На трассе в Хабаровском крае два человека погибли под колесами грузовика

Фото: Telegram-канал dps_lazo27

На 180-километре трассы в Бикинском районе Хабаровского края два человека погибли под прессом колес грузовика, сообщает KP.RU.

Предварительно удалось установить, что россиянин на Toyota Mark X решил обогнать впереди идущий бортовой тягач. Машина вылетела на встречную полосу движения на большой скорости. Иномарка влетела в фуру, от удара авто отбросило под колеса тягача, который водитель пытался перегнать.

Toyota зажевало, от нее осталась только груда металла. Ни водитель, ни пассажир легковушки не выжили.

Представитель ГИБДД Хабаровского края Ольга Голубева пояснила, что в результате ДТП погибли двое молодых людей. Водители фуры и тягала уцелели. Правоохранители начали устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что десятерых человек госпитализировали после столкновения автобуса и грузовика под Новосибирском. В результате происшествия в больницу для осмотра доставлены семь мужчин и три женщины, которые находились в общественном транспорте. По некоторым данным, разбившийся автобус — служебный.

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Анна Щербакова
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