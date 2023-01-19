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09:57, 19 января 2023Россия

Прокуратура проверит жалобу мобилизованных на командира из-за отступления

В Ярославской области проверят жалобу мобилизованных на командира из-за отступления

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

В Ярославской области военная прокуратура проверит жалобу мобилизованных, которые утверждают, что во время боя командир якобы приказал им отступать, а затем отказался от своих слов, из-за чего солдат хотят обвинить в дезертирстве. Об этом сообщили в правительстве региона, передает РИА Новости.

«По поручению губернатора правительство области обратилось с этим вопросом в военную прокуратуру, проводится проверка», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Ранее местный портал «ПроГород» сообщал о проверке военной прокуратуры. В Telegram-канале портала также была опубликована видеозапись, на которой один из мужчин в камуфляжной форме и балаклаве рассказывает, что им приказали отступать, так как военнослужащих обстреливали из танков и минометов, а командование их «не прикрывало» и «не давало никакой поддержки». Мужчина добавил, что у них во время боя были только автоматы, остальное вооружение оказалось повреждено.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил о конфликте мобилизованных и командования части. Тогда группа мобилизованных пожаловалась на плохие условия содержания, а также на некорректное поведение полковника. Глава региона отчитался, что ситуация решена, а командование признало некорректность в высказываниях и разъяснило ситуацию.

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Анастасия Шейкина
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