Российские истребители в воздушном бою сбили украинский штурмовик Су-25 в ДНР

Минобороны заявило о сбитом истребителями ВКС России украинском штурмовике Су-25 в ДНР

Истребители Воздушно-космических Сил (ВКС) России сбили украинский штурмовик Су-25 в районе села Полтавка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также добавил, что за сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Житловка, села Червонопоповка и города Кременная Луганской народной республики (ЛНР).

Кроме того, Конашенков сообщил, что оперативно-тактическая авиация, артиллерия и ракетные войска поразили 67 артиллерийских подразделений Украины, а также 98 районов с живой силой и военной техникой противника.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 8113 единиц военной автомобильной спецтехники, 3865 орудий полевой артиллерии и минометов, 985 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7569 бронемашин, 401 зенитный ракетный комплекс, 2903 беспилотника, 374 самолета и 200 вертолетов ВСУ.

Ранее ведомство опубликовало кадры уничтожения украинской техники и бойцов с помощью самоходных артиллерийских установок «Акация». Ведомство уточнило, что местоположение противника выяснили российские беспилотники, которые осуществляют разведку и корректируют точность огня.