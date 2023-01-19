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16:36, 19 января 2023Силовые структуры

Руководителей рыбной компании «Лукоморье» объявили в розыск за неуплату налогов

Руководителей «Лукоморья» Лукашевских объявили в международный розыск за неуплату налогов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Владельца компании по производству рыбных консервов «Лукоморье» Сергея Лукашевского и ее гендиректора Дмитрия Лукашевского объявили в международный розыск. Об этом в четверг, 19 января, сообщает РИА Новости.

Владельцев предприятия обвиняют в преступлении по части 2 статьи 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»). Известно, что оба фигуранта находятся за пределами страны. Им грозит до шести лет лишения свободы. Подробности дела пока не сообщаются.

Следствие просит заочно избрать меру пресечения для фигурантов дела в виде заключения их под стражу. Суд рассмотрит ходатайство 20 и 23 января.

12 января сообщалось, что МВД России объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко по статье уголовного кодекса.

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Илона Палей
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