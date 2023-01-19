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00:48, 19 января 2023Мир

Небензя заявил о попытках США убрать ближневосточные проблемы на второй план

Постпред РФ при ООН Небензя: Запад пытается убрать ближневосточные проблемы на второй план
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: МИД РФ / РИА Новости

Палестино-израильское урегулирование и другие ближневосточные проблемы западные государства отодвигают на второй и даже третий план, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Об этом пишет ТАСС.

По словам дипломата, Москва разочарована попытками убрать ближневосточное урегулирование на второй план. По мнению Небензи, работа в этом направлении «заморожена» по вине США.

«Проблематика ближневосточного урегулирования, как и ряд других ближневосточных проблем, постепенно переходит в разряд второстепенных, если и не третьестепенных вопросов для западных государств», — подчеркнул постпред.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что спад присутствия США на Ближнем Востоке был ошибкой, которая приведет к заполнению «освободившегося вакуума» со стороны России и Китая. По его словам, Вашингтон ни в коем случае этого не допустит.

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Марина Совина
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