Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:51, 19 января 2023Интернет и СМИ

В Италии указали на несбывшиеся прогнозы Запада о российской экономике

Corriere della Sera: российская экономика не переживает предсказанный Западом спад
СюжетСанкции против России:

Фото: Alexey Malgavko / Reuters

Несмотря на прогнозы Запада, российская экономика не переживает предсказанный спад, хотя потенциальный ущерб следует оценивать в долгосрочной перспективе, поделился своим мнением обозреватель издания Corriere della Sera Федерико Рампини.

Рампини указывает на приведенные президентом России Владимиром Путиным данные о том, что ВВП страны снизился на 2,1 процента, в то время как прогнозы о падении доходили до 20 процентов. «Был момент неоправданного триумфа определенных кругов на Западе, который объяснялся недооценкой экономических возможностей России или переоценкой эффекта введенных санкций», — отметил он.

По словам обозревателя, смягчить экономический кризис в стране помог рост цен на энергоносители, что позволило компенсировать снижение объема российского экспорта. Таким образом, Россия продала меньше газа по более высоким ценам, а санкции против Москвы — эмбарго на нефть и установление потолка цен на газ — были приняты слишком поздно и «до сих пор имеют ограниченное действие».

«По мнению независимых наблюдателей, российская экономика, хоть и ослабленная, не демонстрирует сигналов драматического спада или хаоса, как это было в 1990-х годах», — заключил он, отметив, что украинская экономика тем временем обвалилась на 33 процента.

Ранее японский журналист Ватару Накамура назвал неэффективными западные санкции против России. Введенные ограничения оказали определенное влияние на Москву, но при этом с серьезными трудностями, «которые представляют себе японцы», страна не столкнулась.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Еврейский конгресс потребовал от Лаврова извинений за слова о Гитлере
Иван Ургант отправится за границу на заработки
В Сербии ответили на вопрос о трансфере Дзюбы
Российский офицер назвал ключевую задачу для завершения спецоперации на Украине
ФСБ возбудила дело против гражданина США за шпионаж
Швейцария допустила использование активов России для восстановления Украины
В Госдуме захотели отдавать жилье уехавших россиян сиротам
Прокуратура проверит жалобу мобилизованных на командира из-за отступления
Цены на нефть резко снизились
В Турции оценили сложность ведения переговоров по Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.