Corriere della Sera: российская экономика не переживает предсказанный Западом спад

Несмотря на прогнозы Запада, российская экономика не переживает предсказанный спад, хотя потенциальный ущерб следует оценивать в долгосрочной перспективе, поделился своим мнением обозреватель издания Corriere della Sera Федерико Рампини.

Рампини указывает на приведенные президентом России Владимиром Путиным данные о том, что ВВП страны снизился на 2,1 процента, в то время как прогнозы о падении доходили до 20 процентов. «Был момент неоправданного триумфа определенных кругов на Западе, который объяснялся недооценкой экономических возможностей России или переоценкой эффекта введенных санкций», — отметил он.

По словам обозревателя, смягчить экономический кризис в стране помог рост цен на энергоносители, что позволило компенсировать снижение объема российского экспорта. Таким образом, Россия продала меньше газа по более высоким ценам, а санкции против Москвы — эмбарго на нефть и установление потолка цен на газ — были приняты слишком поздно и «до сих пор имеют ограниченное действие».

«По мнению независимых наблюдателей, российская экономика, хоть и ослабленная, не демонстрирует сигналов драматического спада или хаоса, как это было в 1990-х годах», — заключил он, отметив, что украинская экономика тем временем обвалилась на 33 процента.

Ранее японский журналист Ватару Накамура назвал неэффективными западные санкции против России. Введенные ограничения оказали определенное влияние на Москву, но при этом с серьезными трудностями, «которые представляют себе японцы», страна не столкнулась.