Путин оценил состояние российской экономики

Президент РФ Путин: фактическая динамика экономики в 2022 г оказалась лучше прогнозов

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что фактическая динамика экономики страны в 2022 году оказалась лучше многих прогнозов, следует из пресс-релиза на сайте Кремля.

Глава государства привел оценку Минэкономразвития, согласно которой ВВП России за январь-ноябрь 2022 года снизился на 2,1 процента, а по итогам года — на 2,5 процента. Путин напомнил, что эксперты внутри и за пределами страны ожидали годового снижения экономики на 10-20 процентов.

Президент также подчеркнул, что после резкого падения во втором квартале состояние экономики начало улучшаться в третьем и четвертом. По мнению Путина, сейчас задача властей — поддержать и закрепить эту положительную тенденцию.

На том же мероприятии глава России обратил внимание, что годовая инфляция оказалась ниже уровней, ожидавшихся властями, и составила 11,9 процента. Путин также добавил, что в первом квартале текущего года рост цен замедлится до 5 процентов, а во втором квартале — менее чем до 4 процентов.