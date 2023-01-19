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17:22, 19 января 2023Ценности

Королеву Испании сравнили с героиней сериала «Уэнсдей» из-за нового наряда

Королеву Испании Летицию сравнили с героиней сериала «Уэнсдей» из-за черного наряда

Фото: Paolo Blocco / Getty Images

Королеву Испании Летицию сравнили с героиней сериала «Уэнсдей» из-за нового публичного выхода. Фотографии и комментарии появились на Daily Mail.

50-летняя знаменитость посетила открытие FITUR Tourism Fair в Мадриде. На размещенных кадрах видно, что для посещения мероприятия она выбрала черный лонглсив бренда Sandro с V-образным декольте и белым воротником в сочетании с прямыми брюками в тон верха. Ее готический образ дополнил макияж в стиле smoky eyes, собранные в хвост волосы и небольшие серьги.

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Читатели издания сравнили темную одежду монаршей особы со стилем Уэнсдей Аддамс, которая появлялась на экране в аналогичных черных нарядах. «Вдохновлялась Уэнсдей?», «Интересный наряд», «Как всегда красотка», — высказывались пользователи сети.

В ноябре 2021 года королеву Испании заметили в старом пальто. Ее вместе с супругом, королем Филиппом VI, запечатлели в международном аэропорту Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса, куда они приехали, чтобы отправиться в двухдневную поездку в Швецию. Летиция надела красное приталенное пальто люксового бренда Hugo Boss, черные свитер с высоким воротником и укороченные широкие брюки.

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Майя Пономаренко
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