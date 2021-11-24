Королева Испании вышла в свет в старом пальто

Королева Испании Летиция вышла в свет в старом пальто четырехлетней давности. Соответствующие фото публикует Daily Mail.

49-летняя знаменитость появилась на публике вместе с супругом королем Филиппом VI в международном аэропорту Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса, чтобы отправиться в двухдневную поездку в Швецию. Летиция надела красное приталенное пальто люксового бренда Hugo Boss, черные свитер с высоким воротником и укороченные широкие брюки.

Образ жены короля Филиппа VI дополнили золотые серьги, кольцо, черные перчатки и кожаные сапоги на каблуках. Волосы женщины распущены, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах.

Согласно материалу, Летиция впервые надела пальто Hugo Boss в 2017 году на встрече с Испанской ассоциацией по борьбе с раком (AECC).

В сентябре королева Испании появилась на публике в платье 40-летней давности, которое ранее принадлежало ее свекрови, королеве Софии. Знаменитость вышла в свет, чтобы поприветствовать президента Чили в Мадриде. Она была одета в бежевое платье с короткими рукавами длины миди с цветочной вышивкой и расклешенной юбкой. Королева София впервые надела описанный наряд в 1981 году во время путешествия по Италии.