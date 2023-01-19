Россиянам рассказали о возможности списать долги за услуги ЖКХ

Юрист Иващенко: списать долги за ЖКУ можно при истечении срока исковой давности

Возможность списать долги россиян за услуги ЖКХ существует при условии истечения срока исковой давности. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала юрист Србуи Иващенко.

Эксперт отметила, что по закону срок исковой давности составляет три года. Однако обычно долги списывают в исключительных случаях и стараются не допускать подобной просрочки. В частности, ресурсоснабжающие организации отключают должникам услуги или взыскивают плату через суд.

Должник может заявить о пропуске срока исковой давности, если с него требуют оплату ЖКУ. «Если к вам не предъявляются такие требования, но вы сами по себе хотите списать их, так как срок их давно уже истек, то только путем обращения к исполнителю во внесудебном порядке», — объяснила юрист. Списать долги могут также в ходе процедуры банкротства, однако должник должен доказать, что у него действительно нет средств для оплаты.

Ранее генеральный директор ПАО «ГИТ» Валерий Ковалев предупредил, что долги по ЖКХ чаще всего связаны с тем, что жильцы забывают об оплате. Однако иногда долги за неуплату коммунальных услуг действительно начисляют несправедливо. По его словам, такое происходит не из-за ошибок в расчетах, а из-за невнимательности самих граждан.