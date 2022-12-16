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04:09, 16 декабря 2022Экономика

Россиян предупредили о «несправедливых» долгах по ЖКХ

Гендиректор Ковалев: несправедливые долги по ЖКХ начисляют из-за невнимательности граждан

Фото: РИА Новости

Долги по ЖКХ, чаще всего, связаны с тем, что жильцы забывают об оплате. Однако иногда долги за неуплату коммунальных услуг действительно начисляют несправедливо. Об этом предупредил генеральный директор ПАО «ГИТ» Валерий Ковалев в беседе с агентством «Прайм».

По словам Ковалева, такое происходит не из-за ошибок в расчетах, а из-за невнимательности самих граждан. Жители могут не сообщить в управляющую компанию о наличии льгот, а также не сдать показания счетчиков или вовремя не поменять прибор.

Специалист напомнил, что в зимний период жильцы имеют право на перерасчет при температуре в квартире ниже нормы. Несправедливых долгов можно избежать, общаясь с УК, заявил Ковалев.

Ранее стало известно, что в платежках за ЖКУ (жилищно-коммунальные услуги) появится новая строка — за оплату установки, замены и поверки «умных» счетчиков в жилых домах. Проработать такую меру Минстрою поручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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Юлия Мискевич
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