Раскрыт размер скидок на новостройки Москвы

«Инком-Недвижимость»: с конца осени 2022 года скидки на новостройки Москвы достигали 30%

Начиная с конца осени 2022 года декларируемые скидки на новые квартиры в Москве достигали 30 процентов. Информацию об этом раскрыли аналитики компании «Инком-Недвижимость», пишет «Интерфакс».

По словам директора направления «Новостройки» Виталия Кочеткова, фактический средний дисконт на квартиры столицы на первичном рынке находился на уровне 15 процентов. Эксперт отметил, что за счет того, что 90 процентов застройщиков предлагали скидки, удалось сбалансировать спрос и предложение, так как их размер устраивал и продавцов, и покупателей. «В дальнейшем ожидать существенного удешевления первичного жилья не приходится, поскольку себестоимость строительства не снижается», — дал прогноз Кочетков.

Среднюю стоимость квадратного метра на новостройки в Старой Москве по итогам декабря 2022 года оценили в 341,7 тысячи рублей. По сравнению с двенадцатым месяцем 2021-го они подорожали на 3,8 процента. За год объем предложения новых квартир в этой локации вырос на 24,7 процента, до 33,81 тысячи лотов.

В Новой Москве медианная стоимость «квадрата» по итогам декабря прошедшего года установилась на уровне в 230,9 тысячи рублей. За год его цена повысилась на 8,2 процента. Количество квартир, доступных для покупки, за указанный период подскочило на 46,5 процента, до 9,45 тысячи лотов.

Что касается Подмосковья, то средняя цена квадратного метра в декабре 2022-го достигла 171,2 тысячи рублей, что на 11,7 процента дороже, чем годом ранее. При этом объем предложения новостроек за указанный период там уменьшился на 6,3 процента, до 22,54 тысячи объектов.

В январе аналитики компании «Инком-Недвижимость» пришли к выводу, что в 2022 году размер скидок на вторичное жилье в Москве стал рекордным — в границах Старой Москвы средний дисконт достиг 5-10 процентов. Согласно прогнозам экспертов, в 2023 году цены на вторичное жилье снизятся сильнее, а скидки сохранятся.