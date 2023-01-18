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18:40, 18 января 2023Среда обитания

Скидки на жилье в Москве стали рекордными

«Инком-Недвижимость»: в 2022 году размер скидок на вторичное жилье в Москве стал рекордным

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В 2022 году средний размер скидки на вторичное жилье в границах Старой Москвы достиг 5-10 процентов и стал рекордным за последние пять лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании «Инком-Недвижимость».

В апреле средняя цена предложения московской «вторички» начала снижаться впервые с 2017 года — жилье подешевело на 0,2 процента. В указанный период спрос на недвижимость упал вдвое по сравнению со стандартными показателями, однако продавцы старались удержать цены и не увеличивали дисконт. Ситуация изменилась осенью, когда скидки выросли до 10 процентов, а максимальный дисконт превысил 15 процентов.

«В 2022 году мы наблюдаем тенденцию, когда дисконт зависит от конкретного покупателя, торг может осуществляться на месте. И реальный размер скидки знают только продавец, покупатель и риелтор. Агрегаторы не отражают действительную картину», — отметила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. Она добавила, что сейчас квартиры стали чаще выводиться в продажу по рыночной цене.

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Согласно прогнозам экспертов, в 2023 году цены на вторичное жилье снизятся сильнее, а скидки сохранятся. В «Инком-Недвижимости» отметили, что давление на стоимость квартир продолжится на фоне снижения покупательной способности населения в нынешней социально-экономической ситуации и ужесточения условий ипотечного кредитования. «Мы прогнозируем дальнейшее уменьшение примерно на 10 процентов, плюс теоретически возможно плавное снижение еще на пять процентов», — резюмировали в компании.

Ранее сообщалось, что в декабре 2022 года вторичное жилье в Москве подешевело на 1,35 процента по сравнению с результатом аналогичного периода в 2021 году. Средняя стоимость квадратного метра составила 275,8 тысячи рублей.

Александра Качан
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