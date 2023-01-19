Одиннадцать человек попали в больницу после посещения российской закусочной

Одиннадцать посетителей закусочной в Екатеринбурге попали в больницу с кишечной инфекцией

В Екатеринбурге одиннадцать человек попали в больницу после посещения местной закусочной. Об этом 19 января сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.

По информации ведомства, в период с 16 по 18 января среди посетителей заведения на улице Декабристов зафиксировали двенадцать случаев заболевания острой кишечной инфекцией. Среди отравившихся — пятеро подростков. У всех пострадавших и одного из сотрудников общепита обнаружили норовирус второго типа. Одиннадцать человек госпитализировали в состоянии средней тяжести.

«Во всех пробах готовой продукции (шаурма с курицей, шаурма с мясом свинины, хот-дог в лаваше) и готовых компонентах (нарезанные овощи) обнаружены бактерии группы кишечной палочки», — заявили представители надзорного органа. В результате проверки выяснилось, что в заведении не было раковины, туалета и воды для мытья рук.

После выявления многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований закусочную временно закрыли. Сотрудники Роспотребнадзора продолжают расследование, виновных в произошедшем привлекут к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что на Сахалине дети массово заразились кишечной инфекцией в детсаду. После случившегося возбудили уголовное дело.