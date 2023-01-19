В российском детсаду произошла вспышка кишечной инфекции

На Сахалине в детском саду «Зеленый остров» у 22 детей обнаружили кишечную инфекцию

На Сахалине в селе Новотроицкое Анивскго района дети массово заразились острой кишечной инфекцией. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

По его данным, вспышка заболевания произошла в российском детсаду «Зеленый остров», у 22 воспитанников которого обнаружили острую кишечную инфекцию.

На сайте регионального управления Следственного комитета (СК) уточняется, что после случившегося возбуждено уголовное дело по статье о производстве, хранении и сбыта товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требования безопасности. .

Ранее в Железногорске Красноярского края дети массово отравились в столовой лицея. Всего после приема пищи в столовой учреждения за помощью к медикам обратился 41 несовершеннолетний, у 15 из них выявили сальмонеллез