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12:53, 19 января 2023Бывший СССР

Песков ответил на заявление Зеленского о сомнениях в существовании Путина

Песков посоветовал Зеленскому как можно скорее осознать существование Путина и России

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о сомнениях в существовании президента РФ Владимира Путина. Он посоветовал ему как можно скорее осознать, что Путин и Россия есть и будут, передает РИА Новости.

Ранее Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе усомнился в том, что президент России Владимир Путин жив, а поэтому он не знает, с кем проводить потенциальные переговоры.

«Понятно, что и Россия, и Путин для нынешней Украины и для Зеленского — это большая проблема. И понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было, но чем раньше он осознает, чем раньше украинский режим осознает, что Россия и Путин есть и будут и что рано или поздно придется отказываться от всего российского, тем лучше для такой страны, как Украина», — сказал Песков.

Он также отметил, что цели России будут достигнуты в любом случае, и чем раньше Киев начнет это учитывать, тем быстрее боевые действия закончатся и страна сможет приступить к восстановлению.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоров с Зеленским быть не может, так как украинское законодательство их запрещает.

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Алевтина Запольская
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