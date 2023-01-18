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11:50, 18 января 2023Бывший СССР

Лавров заявил о невозможности переговоров с Зеленским

Глава МИД России Лавров заявил, что речи о переговорах с Зеленским быть не может

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Речи о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским быть не может, поскольку сам глава украинского государства законодательно запретил вести переговоры с Москвой, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Сам Зеленский выдвигает несуразные инициативы, план из 10 пунктов, где навалено все подряд. А о переговорах с Зеленским речи быть не может хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с Россией. И заявления Запада о том, что они-то готовы, — это от лукавого», — сказал министр.

Накануне пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев готов серьезно рассмотреть вопрос о возобновлении переговоров с Россией при соблюдении универсальных принципов международного права.

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Василий Мека
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