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01:51, 18 января 2023Бывший СССР

На Украине назвали условия серьезного рассмотрения переговоров с Россией

Пресс-секретарь Зеленского: диалог с Россией возможен на принципах международного права

Фото: Foxie EdianiaK / Unsplash

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев готов серьезно рассмотреть вопрос о возобновлении переговоров с Россией при соблюдении универсальных принципов международного права. Его слова приводит издание «Факты».

Украина не отказывается от переговоров. Но Украина говорит о том, что эти переговоры должны основываться на определенном количестве принципов

Сергей НикифоровПресс-секретарь президента Украины

По его словам, речь идет об универсальных принципах международного права, среди которых уважение к уставу ООН, уважение к территориальной целостности и суверенитету, принципе верховенства права, компенсации ущерба и гарантий того, что подобный конфликт не произойдет в будущем. Никифоров добавил, что перечисленные им принципы являются базовыми и подходящими к любой ситуации.

«Если переговоры будут базироваться на этих принципах, Украина, я думаю, рассмотрит возможность таких переговоров очень и очень серьезно», — заключил он.

Переговоры между Россией и Украиной

Процесс переговоров России с Украиной активно проходил весной 2022 года, после чего был приостановлен. Последняя встреча делегаций прошла в Стамбуле 29 марта, после чего стороны констатировали отсутствие прогресса в переговорном процессе.

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В сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет вести переговоры с Москвой, пока пост главы государства занимает Владимир Путин. Однако уже в конце декабря стало известно, что команда Зеленского подготавливает «план мира» с Россией. По предварительным данным, Киев планирует представить положения в годовщину начала конфликта.

В январе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова решать проблему Украины путем переговоров, но такие перспективы отсутствуют. По его словам, достижение целей мирными, политико-дипломатическими путями — более предпочтительный для Москвы вариант.

Но в условиях, когда законы Украины запрещают президенту Украины вести с нами какие-либо контакты или вести с нами какой-то диалог, в условиях, когда западники, очевидно, не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-то перспективы, в настоящее время не приходится

Дмитрий ПесковОфициальный представитель Кремля

13 января директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук назвал вариант переговоров между Россией и Украиной в случае их возобновления. Он считает, что они должны быть прямыми и проходить без посредников.

И это было бы лучшим вариантом, поскольку, как показывает практика, западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на ход переговоров, действуя не для урегулирования конфликта, а в собственных политических и экономических интересах

Алексей ПолищукДиректор второго департамента стран СНГ МИД России

«Саммит мира»

В январе украинский посол в Турции Василий Боднар заявил, что «саммит мира» предложенный Украиной планируется провести в штаб-квартире ООН 24 февраля.

Боднар напомнил о «плане достижения мира», который выдвинул президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20. «Безопасность Украины и региона в целом, продовольственная, энергетическая безопасность, вывод российских войск с украинской территории», — такие вопросы затронуты в инициативах украинского лидера, уточнил посол.

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При этом первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что проведение инициируемого Киевом «саммита мира» в ООН потребует решения Генеральной Ассамблеи всемирной организации. Условие он озвучил в эфире телеканала RT.

В соответствии с правилами для проведения саммита в ООН требуется решение Генеральной Ассамблеи, потому что конкретные бюджетные вопросы должны быть решены

Дмитрий ПолянскийПервый заместитель постпреда России при ООН

Полянский добавил, что встречу на полях ООН не запрещено называть «саммитом», однако уточнил, что «не следует выдавать желаемое за действительное».

Постпред России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, отметил, что предложение Украины провести саммит мира представляет собой не что иное, как попытку Киева понравиться странам Запада.

Небензя уличил украинские власти в попытке обыграть ситуацию так, что будто бы «мира не хочет именно Россия». Он считает, что такое поведение связано с «неудобными вопросами о том, куда идут выделяемые Киеву деньги».

Даже при самом беглом рассмотрении становится очевидным, что за красивой оберткой саммита мира скрывается весьма гнилая инициатива и даже двойное дно. В Киеве не скрывают, что мир по-украински — это капитуляция России, которую должно зафиксировать международное сообщество

Василий НебензяПостпред России при ООН
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Марина Совина
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