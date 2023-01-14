Полянский назвал условие проведения «саммита мира»

Дипломат Полянский: проведение «саммита мира» в ООН потребует решения Генассамблеи

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что проведение инициируемого Киевом «саммита мира» в ООН потребует решения Генеральной Ассамблеи всемирной организации. Условие он озвучил в эфире телеканала RT.

«В соответствии с правилами для проведения саммита в ООН требуется решение Генеральной Ассамблеи, потому что конкретные бюджетные вопросы должны быть решены», — подчеркнул Полянский.

Дипломат отметил, что встречу на полях ООН не запрещено называть «саммитом», однако уточнил, что «не следует выдавать желаемое за действительное».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что предложение Украины провести «саммит мира» представляет собой не что иное, как попытку Киева понравиться странам Запада.