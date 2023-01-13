В МИД назвали лучший вариант переговоров между Россией и Украиной

Дипломат Полищук: переговоры РФ и Украины в случае возобновления должны быть прямыми

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук назвал вариант переговоров между Россией и Украиной в случае их возобновления. Он заявил в интервью ТАСС, что они должны быть прямыми и проходить без посредников.

И это было бы лучшим вариантом, поскольку, как показывает практика, западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на ход переговоров, действуя не для урегулирования конфликта, а в собственных политических и экономических интересах Алексей Полищук директор второго департамента стран СНГ МИД России

Дипломат указал, что в 2022 году все прошедшие с Киевом переговоры были прямыми на предоставленных площадках или по видеосвязи.

После начала специальной военной операции России на Украине прошло несколько очных раундов переговоров контактных групп. Представители Москвы и Киева неоднократно встречались в Белоруссии, а последняя очная встреча делегаций прошла в Стамбуле 29 марта 2022 года.

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет вести переговоры с Москвой, пока пост главы государства занимает Владимир Путин.

В конце декабря стало известно, что команда Зеленского подготавливает «план мира» с Россией, который будет состоять из 10 пунктов. По данным Wall Street Journal, Киев планирует представить положения в годовщину начала военного конфликта.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара поддерживает план по урегулированию и активно работает в этом направлении.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Россия готова решать проблему Украины путем переговоров, но такие перспективы отсутствуют. Достижение целей мирными, политико-дипломатическими путями — более предпочтительный для Москвы вариант, отметил он.

Идея Зеленского с глобальным саммитом выглядит несерьезной

Директор второго департамента стран СНГ отметил, что идея президента Украины Владимира Зеленского о глобальном саммите для прекращения конфликта выглядит несерьезной и популистской.

Эта затея выглядит несерьезно, как еще одно популистское мероприятие для привлечения внимания к украинским делам. Она подтверждает неадекватность восприятия Киевом современных реалий Алексей Полищук директор второго департамента стран СНГ МИД России

По словам Полищука, сложно представить, как в текущих условиях, в которых находятся украинские власти и Вооруженные силы страны, можно предлагать к обсуждению вопросы освобождения территорий, выплаты репараций или проведение международного трибунала.

О предложении провести к концу февраля мирный саммит на площадке ООН сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Говоря о приглашении России на мероприятие, он сказал, что такой шаг возможен только после «проведения международного суда по обвинениям в военных преступлениях».

Украинский посол в Турции Василий Боднар уточнил, что саммит состоится 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке при посредничестве генсека организации Антониу Гутерриша.

Официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик, комментируя эту информацию, заявил, что Гутерриш готов к посредничеству, если все стороны конфликта попросят об этом.

Украина перестала ассоциировать себя с жителями новых регионов России

Полищук заявил, что Украина перестала ассоциировать себя с жителями новых регионов России, чему свидетельствует отказ Киева от рождественского перемирия, предложенного Москвой.

Грубый и безответственный отказ киевского режима от рождественского перемирия говорит о том, что он перестал ассоциировать себя как с жителями новых российских регионов, которые он считает своими, так и с собственными гражданами, жизни и судьбы которых ему безразличны Алексей Полищук директор второго департамента стран СНГ МИД России

Дипломат указал, что российская сторона этому не удивляется, поскольку наблюдает восьмилетний саботаж работы контактной группы и нормандского формата с украинской стороны, а также обстрелы Донбасса, продолжавшиеся несмотря на договоренности о режиме прекращения огня на Рождество, Пасху и начало школьного учебного года.

Директор второго департамента выразил сожаление, что западные страны попустительствуют подобным решениям Киева.

Президент России Владимир Путин поручал объявить режим прекращения огня на территории Украины. Он действовал по всей линии боевого соприкосновения сторон с 12 часов 6 января до 24 часов 7 января.

Украинский лидер Владимир Зеленский отверг предложение российских властей. По его мнению, под этим предлогом Москва начнет подготовку к «новой волне агрессии» против Украины и Европы.

Россия противостоит конгломерату Украины и НАТО

Полищук заявил, что Россия противостоит военно-промышленному конгломерату Украины и НАТО, а Киев является орудием в руках Запада, поэтому говорить о перспективах урегулирования в настоящее время непросто.

На деле Россия противостоит не Украине, а натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату, в котором украинцы выполняют функции инструмента вооруженной борьбы с Россией, а страны альянса — роль тыла, поставщика оружия, разведданных и целеуказаний Алексей Полищук директор второго департамента стран СНГ МИД России

Дипломат отметил, что западные страны предлагают посредничество в урегулировании украинского кризиса, однако продолжают вводить санкции против России и поставлять вооружения Киеву, поэтому остается непонятным, как это может сочетаться с «посредническими амбициями».

Любые попытки нанесения ударов по Белоруссии обречены на провал

Директор второго департамента стран СНГ заявил, что любые попытки нанесения ударов по Белоруссии обречены на провал, поскольку совместная с Россией региональная группировка и белорусские военные надежно защищают западные рубежи.

Полищук указал, что НАТО в последние годы наращивает силы на рубежах Союзного государства, прежде всего в Польше и Прибалтике, декларируя некие превентивные цели, направленные на предотвращение угроз.

Дипломат добавил, что Североатлантический альянс приближает к границам военную инфраструктуру. Вопрос о рисках провоцирования эскалации и нанесения ударов он переадресовал к военным аналитикам, однако напомнил, что Россия и Белоруссия формируют единое оборонное пространство.

Мы вынуждены реагировать и адекватно отвечать на такие недружественные шаги. Любые попытки нанесения таких ударов обречены на провал. Западные рубежи Союзного государства надежно защищены Вооруженными силами Белоруссии и совместной российско-белорусской региональной группировкой войск Алексей Полищук директор второго департамента стран СНГ МИД России

Россия и Белоруссия начали развертывание совместной группировки 10 октября 2022 года. Она располагается на западных границах Союзного государства. Как заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко, поводом стало обострение обстановки в регионе и угроза нападения со стороны Украины.

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что совместная с Россией группировка в стране носит исключительно оборонительный характер. Он отметил, что Запад проводит далеко не миролюбивую политику и усиливает активность в сопредельных странах.

Госсекретарь также подчеркнул, что планы Польши по развертыванию новой дивизии у границ Белоруссии можно рассматривать лишь как агрессивный шаг в отношении Минска, Союзного государства России и Белоруссии, а также Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к готовности войска на границе с Белоруссией. По словам украинского лидера, хотя Киев не наблюдает непосредственной угрозы со стороны Минска, украинские войска должны быть готовы к различным сценариям.

Официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер рассказал, что в настоящее время в ведомстве не видят каких-либо признаков подготовки России к началу наступления на Украину со стороны Белоруссии.

