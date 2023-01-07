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01:30, 7 января 2023Бывший СССР

В Белоруссии назвали цели совместной с Россией группировки войск

Совбез Белоруссии заявил, что группировка совместных с РФ войск защищает границы Союза

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович назвал цели совместной с Россией группировки войск. По его словам, она носит исключительно оборонительный характер и рассчитана на защиту западных границ Союзного государства, передает РИА Новости.

«Региональная группировка войск — один из элементов стратегического сдерживания. Элемент, который, наверное, должен остудить горячие головы на Западе в части какой-то агрессивной политики в отношении Союзного государства», — подчеркнул госсекретарь.

Вольфович напомнил, что Запад проводит далеко не миролюбивую политику и усиливает активность в сопредельных странах, поэтому было принято решение о развертывании совместной группировки.

Госсекретарь Совбеза указал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко ввиду сложной военно-политической обстановки лично контролирует вопросы боевой готовности вооруженных сил, проведение подготовки. Глава государства лично проинспектировал учения на одном из полигонов.

Россия и Белоруссия начали развертывание совместной группировки 10 октября 2022 года. Она располагается на западных границах Союзного государства. Как заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко, поводом стало обострение обстановки в регионе и угроза нападения со стороны Украины.

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Марина Совина
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