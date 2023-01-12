Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:56, 12 января 2023Мир

Пентагон оценил готовность России атаковать Украину со стороны Белоруссии

Пентагон не видит признаков подготовки России к атаке Украины со стороны Белоруссии

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер рассказал, что в настоящее время в ведомстве не видят каких-либо признаков подготовки России к началу наступления на Украину со стороны Белоруссии, сообщает РИА Новости.

По его оценке, в настоящее время нет повода беспокоиться о том, что Россия может произвести подобный маневр. «На данный момент нет никаких признаков наступательных действий, которые бы выглядели неминуемыми», — заявил представитель Пентагона.

Ранее стало известно, что более одной тысячи единиц американской бронетехники прибыло в голландский порт Флиссинген и в скором времени отправится в Польшу и Литву в рамках ротации и политики усиления восточного фланга НАТО. Отмечается, что на восточный фланг Североатлантического альянса должны поступить не менее 1250 единиц военной техники, в том числе танки M-1 Abrams и боевые машины Bradley.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Конгрессе призвали расследовать инциденты с секретными документами Байдена
Офис Зеленского обвинил Россию в «краже» Королева
Ключевой поставщик пригрозил прекратить экспорт пальмового масла в Европу
Пентагон оценил готовность России атаковать Украину со стороны Белоруссии
Украина заявила о подготовке проекта резолюции ООН о спецтрибунале против России
США оценили возможность поставлять Украине оружие и сохранять свою боеготовность
Дональд Трамп-младший заявил о готовности США погрязнуть в долгах ради Украины
Появились подробности состояния перенесшей инфаркт Латыниной
Ляйсан Утяшева перечислила способы избежать «ночного жора»
Белый дом заявил об ошибочном попадании секретных документов в дом Байдена
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.