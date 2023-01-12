Пентагон оценил готовность России атаковать Украину со стороны Белоруссии

Пентагон не видит признаков подготовки России к атаке Украины со стороны Белоруссии

Официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер рассказал, что в настоящее время в ведомстве не видят каких-либо признаков подготовки России к началу наступления на Украину со стороны Белоруссии, сообщает РИА Новости.

По его оценке, в настоящее время нет повода беспокоиться о том, что Россия может произвести подобный маневр. «На данный момент нет никаких признаков наступательных действий, которые бы выглядели неминуемыми», — заявил представитель Пентагона.

Ранее стало известно, что более одной тысячи единиц американской бронетехники прибыло в голландский порт Флиссинген и в скором времени отправится в Польшу и Литву в рамках ротации и политики усиления восточного фланга НАТО. Отмечается, что на восточный фланг Североатлантического альянса должны поступить не менее 1250 единиц военной техники, в том числе танки M-1 Abrams и боевые машины Bradley.