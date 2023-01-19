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16:21, 19 января 2023Силовые структуры

Пытавшегося вывезти порох на Украину россиянина приговорили к 4,5 года колонии

В Брянске суд приговорил мужчину к 4,5 года колонии за попытку вывезти на Украину порох

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Новозыбковский городской суд Брянской области приговорил 38-летнего жителя Самарской области к 4,5 года колонии общего режима за попытку вывезти на Украину порох. Об этом в четверг, 19 января, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе региональных судов.

Россиянина признали виновным по части 1 статьи 222.1 («Незаконные хранение и перевозка взрывчатых веществ») УК РФ. Следствие и суд установили, что в 2016 году фигурант был в Луганске, где нашел гранулированный бездымный порох. Его мужчина забрал к себе домой в Тольятти и хранил семь лет.

В сентябре 2022 года он решил переправить взрывчатое вещество на Украину, для чего сначала незаконно перевез его на попутной машине в Брянскую область. Там фигурант был задержан сотрудниками ФСБ. Свою вину он признал.

18 января сообщалось, что под Ростовом ФСБ задержала 49-летнего подполковника полиции за разглашение гостайны.

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Илона Палей
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