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12:32, 19 января 2023Мир

В Польше рассказали о больших военных резервах России

Начальник Генштаба Польши Анджейчак: у России большие резервы на ведение боевых действий

Фото: LIBKOS / AP

Россия по-прежнему располагает большими военными резервами, а Украина теряет ресурсы значительно быстрее, считает начальник Генштаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак. Его слова приводит ТАСС.

«До войны у россиян было 600 миллиардов долларов резерва, 300 миллиардов долларов заморожены международными финансовыми центрами. То есть, если тратить до 100 миллиардов долларов в год, то там еще есть деньги на два года», — подсчитал генерал.

Он считает, что у Москвы нет проблем и с личным составом, и с техникой: Анджейчак рассказал, что в России могут мобилизовать и 100, и 200, и 300 тысяч человек. Борьба, по его словам, идет за скорость истощения ресурсов.

Власти Польши также настаивают на том, чтобы Киеву поставили тяжелую технику, в том числе танки Leopard немецкого производства.

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Виктория Кондратьева
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