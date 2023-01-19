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12:14, 19 января 2023Мир

Польша заявила о намерении передать танки Leopard Украине без согласия Германии

Премьер Польши Моравецкий заявил о намерении передать Киеву танки Leopard без согласия ФРГ

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Варшава может передать Киеву танки Leopard без согласия Берлина. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью телеканалу Polsat, передает ТАСС.

«Мы это согласие либо быстро получим, либо сами поступим так, как нужно», — указал политик.

Моравецкий пояснил, что Польша уже договорилась с украинской стороной и другими партнерами из Западной Европы о совместной поставке танков. «Согласие тут — вопрос второго ранга», — отметил он.

«Сейчас самое важное, чтобы Германия, но и не только, также датчане, финны, французы и другие нации, прежде всего Германия, как можно скорее предложили свои современные танки, свое современное оборудование», — заключил он.

Ранее представитель правительства Германии Кристиане Хофман заявила, что передача танков Leopard Украине без разрешения германского правительства со стороны Польши или другой страны будет противозаконной. В правительстве ФРГ также добавили, что необходимы разрешения на реэкспорт. Кроме того, Берлин пока не получал от стран-партнеров, в частности Польши и Финляндии, запросов на разрешение отправить Киеву поставленную им ранее военную технику.

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Виктория Кондратьева
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