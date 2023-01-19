В России оценили заявление Украины о «корейском сценарии»

Дипломат Логвинов опроверг слова секретаря СНБО Украины Данилова о «корейском сценарии»

Исполняющий обязанности постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов прокомментировал слова секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, что Киеву предлагают урегулировать ситуацию в стране по «корейскому сценарию». Слова дипломата приводят «Известия».

Логвинов оценил заявление Данилова о «корейском сценарии» на Украине и опроверг подобный вариант развития событий.

«Каких-либо контактов между представителями России и Евросоюза по вопросам украинского урегулирования нет не только в контексте "корейского варианта", но и в принципе», — подчеркнул он.

Дипломат напомнил попытки урегулирования внутриукраинского кризиса в 2014 году, когда свою помощь предложили ФРГ и Франция. «Чем все это закончилось, мы хорошо знаем», — заключил он.

8 января Данилов рассказал о планах России завершить спецоперацию «корейским сценарием». По его словам, Москва допускает проведение новой «38-й параллели» — разграничительной линии по аналогии с той, что разделяет Корею на два государства.

