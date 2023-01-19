Выглядящая на 25 лет 44-летняя женщина раскрыла секреты своей красоты

Daily Mail: молодо выглядящая 44-летняя женщина поделилась секретами красоты

Молодо выглядящая жительница австралийского города Голд-Кост родом из Сингапура раскрыла секретами своей красоты. Об этом сообщает Daily Mail.

44-летняя Муни Нгуйен опубликовала свою фотографию в соцсети, и сотни пользователей сказали, что она выглядит на десять лет моложе. Многие и вовсе решили, что ей не более 25 лет. После этого австралийка решила поделиться своими приемами сохранения моложавой внешности.

Женщина, которая работает ассистентом по маркетингу, рассказала, что не пользуется дорогими услугами косметологов, филлерами и ботоксом. Весь ее уход за собой сводится к использованию средств домашнего приготовления. «Мне нравится цитата: "Забота о себе — это не эгоизм"», — рассказала Нгуйен. Она хочет показать дочерям и другим женщинам, которые не могут позволить себе посещение дорогих салонов, что можно поддерживать красоту и в домашних условиях. По мнению австралийки, для этого нужно только выбрать время, чтобы поставить в приоритет себя.

Нгуйен рассказала, что очень любит простые средства для ухода за кожей. «Очень важно чистить лицо. Я никогда не иду спать, пока не умоюсь», — сказала она. Женщина умывается дважды, чтобы избавиться от остатков дневного макияжа. По утрам австралийка всегда пользуется кремом с защитой от ультрафиолета. Она делает это вне зависимости от погоды и планов на день. Перед этим она наносит сыворотку с витамином C. Это необходимо, чтобы средство от ультрафиолета действовало более эффективно, уточнила Нгуйен.

Раз в неделю она готовит маску на пиве, рисовой воде и авокадо. Женщина наносит это средство на лицо и волосы один или два раза в неделю. Солод позволяет отслоить отмершие клетки кожи, стабилизирует коллаген и эластин, улучшает микроциркуляцию крови и предотвращает преждевременное старение кожи. Авокадо богат антиоксидантами и витамином Е, которые особенно полезны для сухой и чувствительной кожи. Рисовая вода успокаивает и тонизирует кожу, делает цвет лица более здоровым.

«С тех пор, как я начала последовательно увлажнять кожу и использовать крем для защиты от солнца, она стала выглядеть лучше, и морщины уменьшились», — сказала Нгуйен. Она подчеркнула, что красивая кожа — это не чудо. Она требует постоянного, продолжительного ухода. «Когда найдете подходящий для себя рецепт, не отказывайтесь от него», — сказала она.

Австралийка также рассказала, что всегда начинает умываться и мыться теплой водой, а затем переходит на холодную. «Теплая вода помогает открыть поры и очистить кожу от токсинов, а холодная укрепляет ее», — сказала Нгуйен. Также она практикует интервальное голодание и избегает пересоленной и сладкой пищи. «Я люблю овощи. Моя диета состоит из овощей и фруктов, которые содержат много воды, например, огурец, сельдерей, шпинат, брокколи, томаты, салат и арбуз», — поделилась Нгуйен своими предпочтениями в пище.

Она выпивает минимум два литра воды ежедневно и употребляет продукты, содежащие здоровые жиры: авокадо, семена чиа, яйца, лосось и йогурт. «Я не пью, не курю и провожу по полчаса каждый день за занятиями спортом», — сказала она.

Кроме того, за 30 минут до еды Нгуйен выпивает стакан теплого лимонного сока с медом, чтобы очистить организм от токсинов и улучшить иммунную систему.

Ранее сообщалось, что жительница Штутгарта, Германия, в 39 лет выглядит на 20 и объясняет это правильным питанием. Секретом своей молодости Кшесняк считает внутреннюю гармонию, невысокий рост и особенности рациона.

