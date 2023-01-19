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07:55, 19 января 2023Россия

В ЛНР обнаружили схрон со взрывчаткой

В ЛНР обнаружили схрон с самодельным взрывным устройством

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале сообщил, что сотрудники Министерства государственной безопасности Луганской народной республики (МГБ ЛНР) обнаружили в одном из населенных пунктов схрон с самодельным взрывным устройством (СВУ).

«СВУ, состоящие из шести 120-миллиметровых мин, общей массой около 20 килограммов в тротиловом эквиваленте, уничтожено на месте», — сказано в сообщении.

По словам Руденко, данное взрывное устройство, которое намеренно было установлено в неизвлекаемое положение, вероятнее всего, было изготовлено специалистами по минно-взрывному делу.

В настоящее время ведомство занимается поисками всех причастных к оборудованию тайника и подготовке терактов на территории республики.

Ранее командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай» рассказал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне разгрома российскими солдатами в Соледаре в ДНР были вынуждены приостановить свое наступление на Кременную в ЛНР, а также на херсонском направлении.

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Марина Совина
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