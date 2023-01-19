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21:20, 19 января 2023Бывший СССР

Бельгия подарит Украине три тысячи тонн соли

Бельгия отправит Украине три тысячи тонн соли для очистки дорог

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Бельгия отправит Украине три тысячи тонн дорожной соли. Об этом говорится в заявлении МИД королевства.

Поясняется, что эта поставка необходима, чтобы «население Украины оставалось мобильным». Общая стоимость партии помощи составляет 600 тысяч евро, включая транспортные расходы. Реагент был пожертвован Фламандским агентством дорог и дорожного движения и его курирующим министром Лидией Петерс.

Уточняется, что поставка соли происходит постепенно. Первые пять грузовиков со 125 тоннами реагента прибыли на Украину в ноябре 2022 года, а с начала января 2023 года до начала марта каждую неделю будут отправляться десять грузовиков.

25 ноября глава Минобороны Бельгии Людивин Дедондер рассказала, что страна планирует передать Украине 10 беспилотных подводных аппаратов и две мобильные лаборатории. «Эти дроны позволяют обнаруживать все подводные угрозы: как мины, так и шпионское оборудование. Это новые высокие технологии, которые окажут им значительную помощь. Бельгийская армия уже располагает такими аппаратами», — заявила она.

Министр добавила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат две мобильные лаборатории, произведенные в Бельгии. По ее словам, их можно быстро развернуть около места, где произошел инцидент химического, бактериологического, радиологического или ядерного характера. Также Дедондер заявила о возможности использования данного оборудования в зонах бедствия, где по тем или иным причинам нет больниц или, например, родильных домов.

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Марина Совина
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