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15:12, 19 января 2023Россия

В центре Склифосовского на операционном столе загорелась пациентка

В НИИ имени Склифосовского пациентка загорелась во время операции на плече

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

В Москве в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского пациентка загорелась на операционном столе во время операции на плече. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.

По данным издания, россиянка поступила в больницу 8 декабря с переломом плеча — ей должны были поставить пластину. На операционном столе пациентке вкололи обезболивающее, после чего она заснула. Женщина проснулась от резкой боли из-за того, что она загорелась.

Врачам удалось сбить огонь. В результате пациентка получила ожоги руки, на которой делали операцию, и спины. Также ожоги рук получил хирург, который проводил операцию. Родственники пострадавшей рассказали, что после случившегося медики не извинились и хотели замять произошедшее — в частности, они просили ее не делать фотографии ожогов.

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Мужу пациентки в больнице сказали, что пожар мог произойти из-за короткого замыкания в оборудовании. Огонь быстро распространился, так как белье, на котором лежала россиянка, было пропитано антисептиком.

Пациентку выписали из больницы 31 декабря, сейчас она продолжает ходить на перевязки. Врачи сказали ей, что ожоги будут заживать в течение года. Пострадавшая планирует подать на медиков в суд.

Ранее в Камчатской краевой больнице умер пациент, для которого не хватило расходных материалов. У 71-летнего мужчины диагностировали инфаркт миокарда, и врачи решили провести ему операцию, во время которой он умер.

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Анастасия Шейкина
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