Россиянин умер во время операции из-за нехватки медицинских материалов

В Камчатской краевой больнице умер пациент, для которого не хватило расходных материалов. Об этом сообщил заведующий отделением рентгенхирургии Регионального сосудистого центра (РСЦ) при учреждении Андрей Кубанов, передает ИА «Кам24».

17 декабря 71-летний пациент поступил в больницу с инфарктом миокарда, ему нужна была операция. Ему не смогли помочь, потому что в больнице остался только один коронарный микропроводник, хотя для проведения операции в нормальном режиме их нужно не менее пяти.

18 декабря в больницу доставили проводники, пациенту начали делать операцию, однако во время нее он умер.

Кубанов рассказал, что в июле медики направляли заявку на приобретение расходных материалов. 13 декабря они писали, что осталось всего 13 коронарных микропроводников необходимой жесткости и предупреждали, что их хватит на «три-четыре» дня.

В минздраве Камчатского края сообщили, что проведут проверку качества оказания медпомощи в РСЦ, а также организацию проведения закупок. Там добавили, что сейчас необходимые расходные материалы есть в достаточном объеме.

Ранее в Анапе Краснодарского края 13-летний школьник пришел на прием к отоларингологу с периодическими жалобами на насморк и умер в реанимации после промывания носовых пазух. Когда мальчика привели на прием, врач не задавал вопросов ни об истории болезни, ни об аллергических реакциях на препараты. Родители ребенка утверждают, что он умер от шока, так как по их мнению, ему было очень больно.

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