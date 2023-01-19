Международный гигант заработал на уходе конкурентов из России

Reuters: подразделение SLB нарастило выручку в России за счет ухода конкурентов

Крупнейшая нефтесервисная компания мира SLB (прежнее название — Schlumberger) расширила свою деятельность в России за счет контрактов конкурентов, ушедших с рынка, пишет Reuters со ссылкой на документы предприятия и знакомых с ситуацией собеседников.

Решение международного гиганта продолжить оказывать услуги в стране вызвало резкую критику, но окупилось. Так, одно из подразделений SLB, работающее в России и Центральной Азии, в третьем квартале прошлого года нарастило выручку на четверть по сравнению с предыдущим кварталом. В четвертом квартале ожидаются рекордные показатели, следует из одной из презентаций в распоряжении агентства.

При этом, по оценкам специалистов, санкций со стороны США и Европы SLB не нарушает, отчасти потому что меры в отношении российского энергетического сектора не направлены на то, чтобы полностью остановить производство нефти.

В конце 2022 года SLB наняла в России около 70 новых сотрудников и остается крупным зарубежным работодателем примерно с 10 тысячами рабочих мест. На страну пришлось 6 процентов от общей выручки предприятия в первые три квартала 2022 года — 1,21 миллиарда долларов. Согласно документации, летом компания планирует нарастить масштабы деятельности.

Из западных нефтесервисных компаний в России продолжает работать менее крупная Weatherford, часть контрактов которой, впрочем, перешло к SLB, утверждает источник Reuters. Ушли из страны Halliburton и Baker Hughes, а глава Роснедр Евгений Петров при том отмечал, что отказ западных компаний от сотрудничества представляет собой проблему для добычи нефти в северных морях. Бизнесом Halliburton под названием ООО «БурСервис» теперь владеет российский менеджмент.